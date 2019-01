Higuain: ingaggio esagerato al Chelsea, ma… col Genoa ci sarà?

Milan: dubbi da parte di Gattuso sulla convocazione di Higuain col Genoa domani. Dall’Inghilterra fanno sapere: per l’argentino pronto un ingaggio incredibile al Chelsea

Sono ore di attesa in casa Milan e probabilmente Gennaro Gattuso da una parte spera che l’affare che dovrebbe portare Gonzalo Higuain al Chelsea (previo via libera dalla Juventus) si concluda prima della partita di domani contro il Genoa. Il tecnico rossonero sarebbe infatti in queste ore alle prese con una decisione cruciale: convocare oppure non convocare l’attaccante argentino in vista del match? Higuain è fisicamente integro e si è allenato in questi giorni regolarmente con i compagni: da una parte non avrebbe senso rischiare un giocatore ormai praticamente già ceduto, d’altra parte però è pur vero che il Pipita – seppure in panchina – potrebbe comunque fare comodo. Di sicuro in campo comunque dal primo minuto scenderà Patrick Cutrone, su Higuain resta invece tutto da decidere.

L’affare tra Chelsea e Juventus del resto sembrerebbe quasi del tutto concluso, anche se ieri il tecnico dei Blues Maurizio Sarri ha preferito rimanere prudente sulla questione: il prestito semestrale con opzione di estensione per un altro anno e diritto (o obbligo) di riscatto da parte del club inglese a determinate condizioni sarebbe la soluzione finale, ma restano probabilmente da inquadrare gli ultimi dettagli. Dal canto suo comunque Higuain avrebbe raggiunto l’accordo col Chelsea: stamane il tabloid Daily Star in edicola ha riportato di un probabile ingaggio per l’argentino da circa 270mila sterline a settimana, ovvero quasi 15 milioni di euro netti a stagione (al Milan ne percepisce una decina). Tanti, forse troppi.