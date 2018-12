Higuain, primo tempo da dimenticare. E San Siro mugugna… – VIDEO

Continua il periodo no di Higuain, piovono fischi da San Siro dopo l’ennesima occasione fallita dal Pipita in Milan-Spal

Primo tempo da dimenticare per Gonzalo Higuain, fischiato da San Siro al minuto 44 dopo un brutto controllo in area di rigore. E’ questa la sintesi del momento e della stagione vissuta dal Pipita con la maglia rossonera. Il pubblico del Meazza si spazientisce all’ennesima giocata sbagliata da Higuain che al 44’, dopo aver ricevuto un buon pallone da Suso, perde il controllo della sfera non tendando la giocata verso la porta. E sui social è immediatamente partita la discussione sul momento vissuto dall’ex attaccante di Juventus e Napoli, entrato in un tunnel buio a livello di gol e prestazioni, con la possibilità di andar via nella prossima sessione di calciomercato.

C’è chi sostiene e incoraggia l’argentino, convinti che un gol possa farlo finalmente sbloccare a livello emotivo e mentale e chi, invece, memore dei fischi di San Siro a giocatori del calibro di Rui Costa e Seedorf, sta con il pubblico del Meazza evidentemente spazientito dalle prestazioni sotto tono del top player rossonero. Primo tempo da dimenticare, che il secondo tempo possa finalmente simboleggiare la rinascita del Pipita, magari con un gol dei suoi?