Higuain spaventoso: non ha mai perso un derby, nei 90 minuti, in carriera!

Il Milan di Rino Gattuso può contare su un Gonzalo Higuain versione super nei derby: il Pipita non ha mai perso nei 90 minuti

I tifosi rossoneri più rossoneri possono iniziare a fare gli scongiuri, a mettere le mani nei posti sacri, ma la notizia potrà far sorridere Rino Gattuso e i tifosi milanisti meno scaramantici: Gonzalo Higuain non ha mai perso un derby in carriera nei 90 minuti! Il giocatore argentino, da quest’anno al Milan, ha giocato 16 derby nel corso della sua carriera, partendo dall’Argentina, passando per la Spagna fino ad arrivare in Italia con la maglia della Juventus.

Il Pipita ha giocato 16 derby in carriera, perdendone soltanto uno, cioè la finale di Coppa del Rey con l’Atletico del 2013, quando indossava la maglia del Real Madrid. Nei novanta minuti regolamentare il numero 9 rossonero non ha mai perso un derby! Numeri importanti per il Pipita che ha anche realizzato 11 gol nei 16 match giocati. Il giocatore argentino dunque non ha mai perso un derby con le maglie di River Plate e Juventus, ne ha perso solo uno, dopo i 90′ con la maglia del Real. Domenica prossima a San Siro il primo derby con la maglia del Milan: l’Inter è avvisata!