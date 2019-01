Milan, che rendimento senza Higuain!

La partenza di Higuain non sarà un problema per il Milan: solo vittorie quando non gioca l’argentino

I tifosi del Milan possono tirare un sospiro di sollievo. Questo Milan può fare a meno dell’argentino ormai prossimo sposo del Chelsea. Le parti in queste ore troveranno l’accordo definitivo per il passaggio dell’argentino a Londra, sponda Blues e nella giornata di domani si chiuderà il cerchio con l’arrivo di Piatek in rossonero. Ma, il dato da sottolineare, è il rendimento del Diavolo senza il centravanti ex Juve.

In cinque partite di campionato giocate senza Higuain, il Milan ha fatto 11 punti: frutto di tre vittorie contro Genoa, Parma e Sassuolo e due pareggi contro Lazio e Empoli. In Europa League, invece, l’unica assenza di Higuain si è registrata nella trasferta di Betis dove i rossoneri pareggiarono 1-1. Zero sconfitte quindi senza l’ormai ex numero 9 rossonero. Un dato che fa ben sperare i tifosi del Milan per il proseguo della stagione.