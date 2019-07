Hinteregger Lazio: come mai è perfetto per Inzaghi

Hinteregger sarebbe perfetto per la Lazio di Inzaghi. Analisi delle caratteristiche del difensore austriaco

Per sostituire un Radu prossimo ai saluti, la scelta della Lazio è ricaduta su Hinteregger. Il difensore austriaco è reduce da una seconda parte di stagione all’Eintracht estremamente positiva, con cui ha sfiorato la finalissima di Europa League.

E’ un difensore mancino molto aggressivo, che sa giocare sia centrale a 4 che terzo di sinistra in una difesa a 4 (cosa fatta in Germania). Contando che la Lazio è una squadra che cerca di recuperare palla in avanti con una riconquista intensa e con difensori che giocano con tanto campo alle spalle, può essere un profilo adeguato. Infatti, si esalta in formazioni molto verticali.