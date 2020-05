Gerard Houllier, consigliere del presidente del Lione Aulas, ha avuto dure parole sullo stop del campionato francese

Gerard Houllier, consigliere del presidente del Lione Jean Michel Aulas, non ha avuto peli sulla lingua nel commentare a OLTV la scelta di fermare la Ligue 1.

COMPLOTTO – «C’è un complotto per far fuori il Lione. Credo ci sia un’asse tra il Marsiglia e il PSG molto forte. Si sono alleati e hanno scelto di prendere decisioni per far fuori l’OL»