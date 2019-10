Howedes: «Che emozione tornare allo Stadium!»

L’ex difensore della Juventus, ora al Lokomotiv Mosca, ricorda l’anno trascorso in bianconero in vista del match di domani

Benedikt Howedes domani tornerà a Torino in vista della sfida tra la Juventus e la Lokomotiv Mosca. Un tuffo nel passato per il difensore che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport.

«Non vedo l’ora di rimettere piede allo Stadium. Anche se sono stato soltanto un anno e non ho giocato così tante partite, conservo ottimi ricordi. Sì, davvero una bella stagione nonostante molti infortuni che non mi hanno permesso di scendere in campo con regolarità. Quando ho giocato ho fatto bene. Ma alla fine sono state solo tre partite: Crotone, Sampdoria e Napoli. È stato comunque un anno bello perché ho avuto la possibilità di far parte di un club famoso e grandissimo. Abbiamo vinto Scudetto e Coppa Italia. Un’annata emozionante, per questo sono contento di riabbracciare tanti amici».

KHEDIRA – «Lo sento regolarmente, ci conosciamo da dieci anni e siamo molto amici. Parliamo di calcio, ma anche molto delle nostre vite. Titolare? Non mi sorprende per niente, anzi. Conosco troppo bene Sami. È un giocatore molto intelligente e consoce alla perfezione come funziona il gioco del calcio».