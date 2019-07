Hysaj Atletico Madrid: il sostituto di Juanfran per Simeone

Alla fine Hysaj dovrebbe accasarsi all’Atletico Madrid di Simeone. Il terzino albanese raccoglierà l’eredità di Juanfran

Nonostante la suggestione di poter puntare su Thomas Partey come laterale basso, alla fine l’Atletico Madrid ha scelto Hysaj, un terzino destro di ruolo. L’ex Empoli non è un esterno che scappa in avanti, ma anzi rimane piuttosto bloccato per aiutare la squadra nella prima costruzione, visto che è un buon palleggiatore (con Ancelottie era addirittura terzino bloccato).

Nel complesso, può essere funzionale per il calcio di Simeone, a patto di schierare come esterno alto a destra un giocatore propositivo e verticale. Altrimenti, c’è il rischio di essere poco incisivi su quel lato.