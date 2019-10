Hysaj Roma, appuntamento a gennaio o in estate. Il piano per il terzino

Hysaj Roma, un matrimonio che sembra destinato ad essere compiuto o a gennaio o in estate. Ecco il piano dei giallorossi

La Roma ha deciso: sarà Hysaj il profilo prediletto per rimpiazzare l’infortunato di lungo corso Zappacosta. L’agente Giuffredi ha apertamente dichiarato il gradimento per la Capitale, ragion per cui si proverà a fare il massimo per accontentare tutti.

La Gazzetta dello Sport rivela il piano dei giallorossi per acquistarlo. Riguardo gennaio, la prima mossa sarebbe far rientrare Zappacosta al Chelsea. Se i discorsi dovessero dirottarsi per l’estate, ecco il tesoretto composto da Olsen, Nzonzi e Karsdorp.