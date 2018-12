La top 11 di Ibrahimovic: tanta Juve e Gattuso… in panca – FOTO

Ibrahimovic, prossimo al ritorno al Milan, svela su Instagram la propria formazione ideale: tanti ex compagni ai tempi della Juve e l’attuale tecnico rossonero Gattuso… riserva

La top 11 di Zlatan Ibrahimovic non poteva non comprendere Zlatan Ibrahimovic e questa di sicuro non è una notizia. Al di là di questo però, è curioso notare come nella fanta-formazione svelata dall’attaccante svedese sul proprio account Instagram nelle ultime ore, ci sia molta Juventus: tra i tanti compagni avuti in carriera, probabilmente Ibra ha una particolare predilezione per quelli che, tra il 2004 e il 2006, agli albori della sua esperienza in Italia, lo hanno lanciato nel calcio che conta. In porta, per esempio, c’è Gigi Buffon (con l’ex compagno dell’Inter Julio Cesar accomodato in panchina), in difesa invece di fianco agli ex compagni al Milan Thiago Silva ed Alessandro Nesta e all’amico fraterno Maxwell (finito lì più per ragioni di scuderia, era pure lui assistito da Mino Raiola, che per altro), c’è Lilian Thuram, pure lui alla Juve durante la permanenza di Zlatan.

A centrocampo poi gli ex bianconeri Pavel Nedved e Patrick Vieira a circondare l’ex compagno del Barcellona Xavi (con Andres Iniesta ridotto a fare da riserva). Completano il 4-3-3 fantastico, oltre a lui medesimo (ci mancherebbe altro, da uno come Zlatan potevamo aspettarci anche un fanta-undici composto da lui soltanto), pure Leo Messi e Ronaldinho, che Ibra ha conosciuto rispettivamente al Barcellona e al Milan. Interessante pure il resto della panchina: c’è un altro ex compagno alla Juve, Fabio Cannavaro e, indizio di mercato che potrebbe piacere a qualcuno, l’attuale tecnico rossonero Gennaro Gattuso, che lo svedese ha avuto come compagno in rossonero. Bella formazione, no?