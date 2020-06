Il Bologna continua a sognare l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. La qualificazione in Europa un incentivo

Il Bologna non perde di vista Zlatan Ibrahimovic. L’arrivo dello svedese resta un sogno per i rossoblù ma secondo il Corriere dello Sport, la qualificazione in Europa può aiutare i rossoblù a convincere lo svedese a chiudere la carriera a Bologna.

Venti giorni fa Ibra avrebbe telefonato all’attuale attaccante del Milan: Ibra vieni da noi che andiamo in Europa insieme, su per giù questo il succo del discorso tra i due. Miha, che lotta per un posto in Europa anche contro il Milan, sogna il doppio sgambetto ai rossoneri.