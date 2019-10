Ibrahimovic: «Inter, Conte è un grande. Milan? Bisogna investire»

Ibrahimovic promuove l’Inter cinese e boccia il Milan orfano di campioni: ecco le parole del doppio ex sulle milanesi

Spazio anche a un commento su Milan e Inter, entrambe parte del passato della carriera di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole sulle compagini meneghine ai microfoni di Sky Sport.

SULL’INTER – «Sta facendo grandi cose, hanno un grande allenatore, sta spingendo tanto. Altre squadre ci stanno provando ma, secondo me, non sono a livello della Juventus. Un po’ dietro la Juve, c’è l’Inter, secondo me».

SUL MILAN – «Deve essere un club forte, ma non solo per i risultati, anche per gli investimenti. Devono avere i migliori giocatori al mondo, ma oggi non mi sembra che sia così. Bisogna investire, tutto arriva dalla proprietà».