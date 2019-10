Ibrahimovic: «Questo Milan? Un disastro!»

Le parole dell’ex rossonero che non risparmia critiche al Milan di questa stagione ma anche delle precedenti

Fa sempre parlare di se e quando non sono le sue gesta a farlo ci pensano le sue dichiarazioni. Zlatan Ibrahimovic ci ha sempre dimostrato di essere una persona che non le manda a dire e non lo ha fatto neanche stavolta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Ecco il suo pensiero riguardo al Milan.

«Questo Milan non è lo stesso che ha fatto innamorare migliaia di tifosi in Italia e nel mondo. È un disastro: molte parole, pochi fatti. Maldini? Da calciatore era tra i miei preferiti, da dirigente non posso giudicarlo. Ma non ha un compito facile: deve fare bene con risorse limitate».