Ibrahimovic: «Pronto per tornare in Serie A. Nessuno al livello della Juve»

Zlatan Ibrahimovic apre a un ritorno in Serie A: ecco le parole del campione svedese sul campionato italiano e sulla Juve

Zlatan Ibrahimovic, intervistato in esclusiva da Sky Sport, ha ammesso che tornerebbe volentieri in Serie A. E non per un ruolo da comparsa. Ecco le dichiarazioni del fuoriclasse di Malmo.

«Pronto per la Serie A? Al 100%! Per come mi sento e come gioco faccio ancora la differenza, in Italia e in altri paesi. Giocare in Italia? Non vedo problemi, faccio meglio di chi c’è. Corsa scudetto? Altre squadre ci stanno provando ma, secondo me, non sono a livello della Juventus».