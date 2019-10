Ibrahimovic rende omaggio alla sua statua: «Come quella della Libertà a New York»

A Malmo è stata svelata una statua di Ibrahimovic, che ha portato il fuoriclasse svedese alle solite dichiarazioni mai banali

Oggi per Malmoe è stato un giorno speciale. La città svedese, divenuta famosa in tutto il mondo per aver dato i natali a Zlatan Ibrahimovic, ha inaugurato oggi una statua ritraente proprio l’ex attaccante di Milan, Inter e Juve.

Nel presentarla lo svedese non ha certo usato parole banali. Ovviamente paragonando la propria statua a una delle più famose al mondo: «Quando vai a New York hai la Statua della Libertà, quando arrivi in hai la Statua di Zlatan». Il solito Zlatan.