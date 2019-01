Nelle ultime settimane sembrava che Zlatan Ibrahimovic potesse far ritorno al Milan. Con le sue ultime dichiarazioni, lo svedese ha messo a tacere ogni voce di mercato

El Mundo Deportivo riporta le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic riguardo al suo presunto addio ai Los Angels Galaxy. L’attaccante svedese, cercato anche dal Milan, ha spento ogni rumor di mercato, ribadendo la sua ferma volontà di rimanere in MLS e di non fare ritorno in Italia. «La prima priorità numero uno era restare ai Galaxy perché sento di avere ancora molto da dare alla squadra, alla MLS e ai tifosi. Il modo in cui abbiamo chiuso la scorsa stagione non è stato normale per me, perché normalmente dove vado, vinco».

Prosegue Zlatan Ibrahimovic: «Non ci sono riuscito qui e questo non mi sta bene. Credo che i tifosi meritino più di quello che abbiamo fatto. Per la prossima stagione, voglio sentire di avere una sfida in questo senso. La prima stagione l’ho sfruttata per capire come stavo, a che livello ero, specialmente dopo il mio infortunio. Non avevo giocato più di dieci minuti per un anno e ho mostrato al mondo cos’era. Ho dimostrato però che sono qui, che sono vivo e questo era importante per me».