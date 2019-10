Ibrahimovic si sbilancia sul futuro: «Tornerei in Serie A, ma solo per vincere lo scudetto. Con un’eccezione, però…»

Zlatan Ibrahimovic apre ad un futuro in Italia. «Perché da voi ho vissuto momenti indimenticabili», l’ammissione dell’attaccante svedese oggi ai Los Angeles Galaxy negli Stati Uniti. «Ma solo in una squadra che punti allo scudetto, posso ancora fare la differenza. Non sono un animale da zoo che la gente va a vedere, posso ancora fare una ventina di gol a stagione», ha assicurato in una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport.

«Dopo aver visto l’ultimo documentario su Maradona mi verrebbe voglia di provare un’esperienza a Napoli, magari replicando ciò che fece Diego. Con me il San Paolo sarebbe sempre pieno e Ancelotti è un grande». C’è però spazio per un’eccezione. «Mihajlovic è un amico, se scegliessi Bologna lo farei solo per lui…».