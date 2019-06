Icardi Dybala, torna di moda l’idea di uno scambio sull’asse Inter-Juve: i due precedenti che hanno fatto la storia

Torna di moda l’idea di uno scambio, con conguaglio tutto da definire, tra Icardi e Dybala. Un discorso di mercato di cui si è già parlato e di cui si parlerà ancora a lungo. Un’ipotesi che tira in mezzo un tema scottante ed affascinante: quello delle trattative sull’asse Inter-Juve.

Non sarebbe la prima volta, d’altronde. E’ già capitato in altre due occasioni, e ai nerazzurri non è mai andata bene. Come quando, era l’estate del 1976, Boninsegna passò alla Juventus in cambio di Anastasi. O come quando, in epoca più recente, venne sacrificato Cannavaro per arrivare al carneade Carini. Ora si ragiona sui nomi di Icardi e Dybala, e sulla sponda nerazzurra sono autorizzati gli scongiuri.