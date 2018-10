Icardi, tra gol e rinnovo. Numeri incredibili per Maurito

Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, si dimostra ancora una volta un killer d’area di rigore. Ecco i suoi numeri

Mauro Icardi è un vero e proprio killer d’area di rigore. Dopo un inizio difficoltoso, l’attaccante dell’Inter è tornato a fare quello che più gli riesce meglio: il gol. Anche ieri, nella sfida contro la Lazio, Maurito è stato grande protagonista. Il capitano nerazzurro è salito, con la doppietta dell’Olimpico, a quota 6 gol (+2 assist). Per lui sono ora 12 le reti fuori casa nell’anno solare 2018, solo Plea con le maglie di Nizza e Borussia Mönchengladbach, con 14 gol, ha fatto meglio nei cinque maggiori campionati europei.

Ora Maurito è salito a quota 116 gol in Serie A (106 con l’Inter, è diventato il settimo marcatore nerazzurro di tutti i tempi). Numeri impressionanti per l’attaccante argentino, che si conferma ancora una volta un grandissimo centravanti d’area di rigore. Nel frattempo l’Inter continua a pensare al rinnovo del numero 9. Dopo la serie di prolungamenti, tra cui Brozovic e Vecino, sarà la volta di Maurito. C’è un discorso ben avviato, ma anche un’intesa ancora da raggiungere: bisogna eliminare o aumentare la clausola da 110 milioni, bisogna aumentare soprattutto lo stipendio. Mauro attende un segnale dalla società, nel frattempo continua a far gol.