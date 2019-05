Icardi-Inter, indizio di mercato dal sito di Suning

Icardi e l’Inter sono sempre più lontani. Sul sito di Suning spunta un clamoroso indizio di mercato che potrebbe dire molto sul suo futuro

Molto probabilmente le strade dell’Inter e di Icardi si separeranno a fine stagione. La grande freddezza scesa tra le due parti ha creato un solco incolmabile. E dai social arrivano ulteriori conferme.

Nel frattempo, dal portale suning.com, nella sezione del sito riservata all’Inter non compare più il volto dell’argentino come testimonial, bensì quello di Danilo D’Ambrosio. Ma non solo. Icardi è stato cancellato anche dalla locandina di presentazione della partita estiva contro la Juventus di International Champions Cup.