Icardi Inter, Maxi Lopez: «Ecco la cosa giusta per Maurito. E su Lautaro…»

L’ex attaccante del Toro, Maxi Lopez, ha commentato la situazione di Icardi all’Inter e di Lautaro Martinez

Intervistato a Radio Sportiva, l’attaccante ex Toro, Maxi Lopez, è tornato a parlare di Icardi in ottica mercato. Ecco le sue parole sul centravanti argentino e su Lautaro Martinez: «Higuain e Icardi? Sono attaccanti forti, hanno fatti tanti gol in A e non penso che faranno fatica a trovare squadra. Per quanto riguarda Icardi, penso che uno quando ha voglia di continuare a crescere e di fare altre cose, trova un altro progetto e si riparte, anche se, quando un giocatore gioca per tanti anni in una squadra, è difficile lasciarla. La cosa giusta da fare è provare ad andare altrove e continuare, perché la carriera di un giocatore è molto corta e si deve sempre dimostrare».

«Lautaro Martinez? E’ fortissimo, ha bisogno di giocare da prima punta con continuità e avere la fiducia dell’allenatore. Con uno come Conte, che lavora molto e che tra gli italiani è tra i più forti, l’Inter quest’anno ha ridotto un po’ il gap con la Juventus».