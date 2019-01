I giorni di Icardi: rinnovo ‘alla Dybala’, ecco il piano di Marotta

L’Inter pensa al rinnovo del capitano Mauro Icardi e prepara una nuova offerta. Ecco la strategia dei nerazzurri

Mauro Icardi rinnoverà con l’Inter? Il centravanti dei nerazzurri ha detto no alla prima proposta di rinnovo da parte del club interista e ora anche l’Inter vuole vederci chiaro. Dopo lo ‘show’ di Wanda Nara, moglie e agente di Maurito, Ausilio e Marotta hanno invocato il silenzio sulla trattativa ma sono pronti a ripartire. Secondo La Gazzetta dello Sport, lo scontro pubblico con Wanda nei giorni prima di Natale non ha infatti intaccato l’ottimismo del club, intenzionato a chiudere la vicenda senza trascinarla a lungo. L’Inter è fiduciosa e preme per il rinnovo del capitano.

La novità, rispetto all’offerta dei mesi scorsi da 6 milioni di euro bonus inclusi, è che l’Inter è pronta a migliorare la proposta, offrendo 7 milioni di euro, bonus compresi (alcuni facilmente raggiungibili). Dunque a Icardi verrebbe riconosciuto un ingaggio top, in linea proprio con quello che lo stesso Marotta riconobbe a Dybala nel 2017 ai tempi della Juve (circa 7,3 milioni). Wanda ne chiede almeno 8 ma la nuova proposta dell’Inter avvicina sensibilmente le parti. Il club inoltre proverà ad eliminare la clausola. La strategia per il prossimo futuro è delineata, sul medio termine, invece, i ragionamenti saranno più este­si e in qualche modo coinvolge­ ranno anche la figura di Wanda.