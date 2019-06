Si fa il nome di Mauro Icardi alla Juve nel caso lasciasse l’Inter. È il nome in cima alla lista di Sarri

E’ in corso un braccio di ferro tra l’Inter e Mauro Icardi, con la Juve che ovviamente non si vuole fare trovare impreparata. Si dice pure che Sarri farebbe carte false per l’argentino.

Nel corso della sua carriera, l’ex Napoli ha allenato punte con caratteristiche diverse tra loro. Ha però sempre fatto estremamente bene con gli attaccanti bravi ad aggredire la profondità, esaltando le loro doti realizzative. In questo Mauro Icardi, che pure negli ultimi anni è molto migliorato nel gioco spalle alla porta, è letale, forse uno dei primi giocatori al mondo.