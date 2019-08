Icardi Juve, dopo le cessioni l’assalto. Lo promuove Cristiano Ronaldo

Icardi alla Juve, cedere per poi tentare l’assalto. E l’argentino è sponsorizzato da niente di meno che Cristiano Ronaldo

La Juve sta pensando a vendere i giocatori fuori dal progetto di Maurizio Sarri, poi si potrà concentrare su un altro grande colpo. Mandzukic, Rugani, Matuidi e Dybala, tutti nomi in partenza che possono portare un bel tesoretto alla società bianconera.

La Gazzetta dello Sport fa sapere che, una volta incassata un’importante cifra, la Vecchia Signora potrebbe non arrivare fino a Manchester per scegliere l’attaccante. Questo perché basterebbe fermarsi a Milano e trattare con Mauro Icardi. L’argentino ha uno sponsor di lusso: Cristiano Ronaldo. Secondo il quotidiano il portoghese ha scelto il classe ’93 come suo partner ideale.