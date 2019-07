Icardi Juve: può essere un buon partner per CR7?

Icardi-Cristiano Ronaldo sarebbe una coppia offensiva efficace per la Juve di Sarri? Analisi tattica sulla loro compatibilità

Con Icardi che resta un nome in orbita Juve, ci si interroga sulla sua presunta compatibilità con Cristiano Ronaldo. Se è vero che il portoghese si è sempre esaltato con un nove vicino a lui (basti pensare a Benzema), bisogna anche analizzare le caratteristiche tattiche.

Il francese, infatti, oltre agli strepitosi movimenti senza palla per far stringere CR7 ha dei piedi da numero 10, si tratta di un profilo con grandi capacità di rifinitura. Higuain lo stesso. Icardi è invece un eccelso finalizzatore che ama aggredire la profondità. Insomma, si tratta di un grandissimo giocatore che però forse non è il miglior partner esistente per l’asso portoghese.