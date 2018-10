Icardi lancia l’Inter al terzo posto: «Spal? Sapevamo di dover soffrire»

La sentenza di Icardi lancia l’Inter al terzo posto, le parole a Sky Sport del capitano nerazzurro dopo il 2-1 alla Spal

La doppietta di Mauro Icardi spazza via una Spal coriacea. Il 2-1 finale per i nerazzurri lancia la squadra di Spalletti al terzo posto in classifica grazie alla quarta vittoria di fila in campionato. Splendido il momento di forma vissuto sia dall’Inter che dal capitano nerazzurro. La doppietta di oggi è l’ennesima sentenza dell’argentino, intervistato a fine partita ai microfoni di Sky Sport: «E’ stata una vittoria molto importante, noi sapevamo già che non sarebbe stato facile contro la Spal. L’anno scorso abbiamo fatto tanta fatica, oggi siamo riusciti a creare diverse occasioni da gol».

Il turning point di questo inizio di stagione per l’Inter sembra essere rappresentato dal primo gol in Champions di Icardi, che ha dato il la ad una rimonta inaspettata contro il Tottenham prima di un momento magico con sei vittoria di fila stagionali. Conclude così l’intervista il capitano nerazzurro a Sky: «Ho fatto 29 gol nella scorsa stagione, sono molto tranquillo, lavoro per il bene della squadra e per i miei compagni. Poi, se all gol arriva sono contento, ma l’importante è l’Inter».