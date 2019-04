Icardi-Lautaro Martinez: staffetta tra presente e un futuro già deciso

A Frosinone sarà staffetta: Icardi favorito per partire da titolare, il Toro ha ribaltato le gerarchie e farà rodaggio per Roma e Juve

Gerarchie ribaltate! Mauro Icardi è stato scavalcato da Lautaro Martinez che ora è il titolare dell’Inter. El Toro rientra oggi dall’infortunio e, proprio per questo motivo, dovrebbe partire dalla panchina. Il giocatore dovrebbe trovare spazio nella ripresa, probabilmente al posto di Maurito: una staffetta annunciata che sa tanto di segnale per il futuro. Il numero 9 è favorito per iniziare dal 1′ minuto contro il Frosinone ma potrebbe accomodarsi in panchina contro Roma e Juve perché ora il titolare è il Toro.

La strada degli argentini nerazzurri è molto cambiata negli ultimi mesi: quella di Lautaro è in discesa, perché lui è l’uomo su cui l’Inter ha deciso di puntare forte per il futuro; quella di Maurito è in salita, visto che è pronto a fare le valigie a fine stagione. Un futuro già segnato, una staffetta che darà un segnale in vista della prossima stagione. L’ultima volta che i due giocarono assieme è datata 9 febbraio, a Parma: Mauro rimase a secco per la settima volta di fila, a Lautaro bastarono 2 minuti per far gol. Sono passate 8 partite e sono cambiate tante cose. Anche il futuro.