Il Napoli non ha intenzione di mollare la pista che porta a Mauro Icardi ed è pronto a sacrificare Milik: il piano

Mauro Icardi è finito nel mirino del Napoli, che ora studia prepotentemente il piano per portarlo in azzurro. Come spiega il Corriere del Mezzogiorno, gli azzurri non si accontentano di Lozano, che arriverà in settimana, ma vogliono anche l’argentino.

Il sacrificato è Milik, che potrebbe essere ceduto come contropartita in nerazzurro proprio per abbassare le pretese di Marotta.