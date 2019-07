Icardi-Napoli, Wanda nel cinepanettone per convincere Mauro? Le ultime

Wanda Nara avrà un ruolo nel prossimo cinepanettone? Sarebbe questa la strategia per convincere Icardi al Napoli

Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli, De Laurentiis, avrebbe proposto a Wanda Nara un ruolo nel prossimo cinepanettone.

Un modo per convincere suo marito, Mauro Icardi, a vestire la maglia del Napoli per la prossima stagione. Tuttavia, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, l’offerta del ruolo nel prossimo cinepanettone da parte di De Laurentiis e Wanda Nara sarebbe doppiamente una fake news. Questo discorso era stato solo accennato tre anni fa, poi non se ne è mai più parlato.