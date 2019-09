Icardi Psg, siamo ai dettagli: le immagini della partenza da Malpensa, già fissato anche l’orario delle visite mediche

Icardi-Paris Saint Germain, ci siamo. Ormai mancano pochissimi dettagli e poi l’argentino sarà libero di volare verso Parigi per iniziare la nuova avventura alla corte di Tuchel. Trovato l’accordo con l’Inter per il rinnovo del contratto fino al 2022 e l’intesa tra i due club per un prestito con diritto di riscatto a 70 milioni.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNews24 l’argentino non sarebbe del tutto entusiasta della soluzione, ma dovrebbe comunque partire a breve con un aereo da Malpensa per poi sostenere le visite mediche con il club francese alle 18.30.