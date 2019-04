Icardi, tifosi di Genoa e Inter uniti in coro: «Uomo di me**a» 

I tifosi del Genoa e dell’Inter si sono uniti contro Icardi, che ritorna in campo da titolare: dagli spalti sono partiti cori offensivi

Prima del fischio d’inizio tra Genoa e Inter, gara che andrà in scena alle 21 a Marassi, non sono mancati dei cori contro il ritorno di Mauro Icardi in campo dal 1’.

L’attaccante dell’Inter è stato bersagliato da una serie di cori da parte non solo del settore ospiti, ma anche dai tifosi del Genoa. Insieme le due tifoserie si sono unite per intonare contro: «Uomo di merda». Cori anche contro Wanda Nara.