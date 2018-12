La moglie e procuratrice di Mauro Icardi, Wanda Nara, fa sussultare i tifosi dell’Inter: ma il rinnovo di cui parla è con la Nike…

Sono giorni di grande attesa in casa Inter. Tutti, dirigenti nerazzurri e tifosi, aspettano con trepidazione la fumata bianca nella trattativa per il rinnovo di contratto del giocatore, che dovrebbe portare al prolungamento del suo contratto fino al 2023. Ecco perché l’annuncio a sorpresa di Wanda Nara tramite una storia su Instagram aveva fatto sussultare diversi supporters della squadra milanese. «Rinnovo fatto!», ha scritto la soubrette argentina.

Tutti hanno infatti pensato al nuovo accordo con il club nerazzurro, invece, come la stessa Wanda Nara ha poi spiegato su Twitter, il riferimento era al rapporto commerciale fra l’attaccante e la NIKE. «Finalmente il rinnovo del contratto con la NIKE, – ha scritto – dopo mesi di lavoro! Questa partnership che durava da 6 anni continuerà per molti anni. Grazie al team NIKE e orgogliosa di lavorare per te, Mauro, che meriti questo e molto altro». Rinnovato l’accordo commerciale con il noto marchio americano, i tifosi dell’Inter si aspettano ora che per Icardi arrivi presto la firma più importante: quella che siglerà il nuovo termine del rapporto con la società nerazzurra e che è attesa per l’inizio del nuovo anno.

Finalmente il rinnovo del contratto con @nike Dopo mesi di lavoro !!! questa partnership che durava da 6 anni continuerà per molti anni! Grazie al team @Nike

Felice e orgogliosa di lavorare per te @mauroicardi, che ti meriti questo e molto altro. pic.twitter.com/cg3QKr7eCZ — wan (@wandaicardi27) December 17, 2018

