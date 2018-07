Il Barcellona ha ufficializzato l’acquisto di Clement Lenglet dal Siviglia. Il difensore era stato accostato alla Roma nelle scorse settimane

Il ds della Roma Monchi aveva individuato in Clement Lenglet il profilo ideale da affiancare a Kostas Manolas, che qualche giorno fa ha dichiarato di voler restare ancora per molto tempo in giallorsso. Il manager del club capitolino dovrà però farsene una ragione, il francese è infatti diventato un nuovo giocatore del Barcellona. Il difensore centrale classe ’95 arriva dal Siviglia dopo il pagamento della clausola rescissoria da 39,5 milioni di euro. Lenglet ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2023 e avrà un clausola da ben 300 milioni di euro. La sua presentazione ufficiale è prevista domani alle 14:15 nella sala stampa del Camp Nou.

L’aspetto curioso è che il Barcellona sembra davvero apprezzare l’operato di Monchi tanto da aver investito ben 135 milioni di euro nei giocatori da lui acquistati quando lavorava a Siviglia come direttore sportivo. Al Barca nel corso del tempo sono arrivati: Dani Alves, Adriano, Rakitic, Aleix Vidal, Keita e ora Lenglet.