Il Bologna vuole Kouamè ma per Andreazzoli è incedibile

Il Bologna è in forte pressing per Kouamè, richiesto a gran voce da Mihajlovic. Ma per il tecnico Andreazzoli rimane incedibile

Il Bologna continua a pressare stretto Kouamé. Stando a Tuttomercatoweb.com, i felsinei vogliono l’attaccante del Grifone, forte nel gioco di testa e richiesto a gran voce da Mihajlovic.

Tuttavia, il nuovo tecnico rossoblù Aurelio Andreazzoli non cambia idea: Kouamé deve restare. L’allenatore considera imprescindibile Kouamé per il suo gioco e per gli equilibri dell’attacco non vuole che sia ceduto.