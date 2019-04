Il City conquista il derby di Manchester. Premier ad un passo per Guardiola

Il Manchester City compie un passo forse decisivo, verso la conquista del campionato inglese. Sarebbe la sesta Premier per i Citizens e la seconda consecutiva per Guardiola

Il City sbanca l’Old Trafford per 2-0, grazie alle reti di Bernardo Silva e Leroy Sanè, entrambe nel secondo tempo e si riporta in testa alla Premier League. Adesso con 89 punti in classifica, ha due punti di vantaggio sul Liverpool a parità di gare giocate, quando mancano solo tre giornate alla fine del campionato.

Nel momento più delicato della stagione la squadra di Guardiola, si ritrova e vince un derby di fondamentale importanza. Una settimana da montagne russe per il Manchester City, che dopo la cocente eliminazione dalla Champions di appena una settimana fa, si ritrova e vince prima con il Tottenham e poi con lo United, ipotecando la Premier.

Ovvio che è presto per cantare vittoria, ma il calendario adesso è in discesa per gli uomini di Guardiola, infatti nelle ultime tre gare giocheranno in casa del Burnley, tra le mura amiche contro il Leicester e infine andranno a far visita al Brighton. Anche i reds avranno un calendario di pari difficoltà, ma al City basteranno tre vittorie, per festeggiare la vittoria del campionato.