Il figlio di Boban senza filtri: «Il problema del Milan è Giampaolo» – FOTO

A rincarare la dose sul cupo momento del Milan ci ha pensato il figlio di Boban con una storia sul suo profilo Instagram

Il momento in casa Milan è tra i più cupi e tristi della storia recente, con 4 sconfitte in appena 6 partite. A rincarare la dose ci ha pensato Rafel Boban, figlio del dirigente rossonero Zvonimir Boban, che ha scelto una storia Instagram per indicare chi, secondo lui, è il problema principale al Milan. Marco Giampaolo.

«Il Milan ha tanti giocatori di qualità, il problema è l’allenatore». Ha scritto il figlio del dirigente croato che, se fosse per lui, l’avrebbe già esonerato.