Il Foggia non molla: annunciato il ricorso al Tar

Il Foggia ha annunciato ricorso al Tar e non intende tirarsi indietro. Le ultimissime notizie sulla Serie B

Il Colleggio di Garanzia del Coni ha bocciato il ricorso del Foggia: resta invariata la penalizzazione di 6 punti subita a inizio anno. Il club pugliese però non ha intenzione di fermarsi e ha annunciato ricorso al Tar.

Ecco quanto recita il comunicato diffuso in mattinata: «In data odierna la Società Foggia Calcio ha dato mandato ai propri legali di ricorrere al TAR competente al fine di impugnare la delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Professionisti di B del 13 maggio u.s.». In questo momento Foggia in C senza i playout.