Il Milan si rilancia, Donnarumma rivela: «Quest’anno sono più tranquillo»

Grande prova del portiere del Milan Gianluigi Donnarumma contro la SPAL con una parata decisiva: «Felice per la squadra e per il mister».

Con un tuffo sulla sua destra Gianluigi Donnarumma ha negato il gol del possibile 2-2 a Fares, che aveva colpito bene di testa sotto misura. Il portiere classe 1999 è stato decisivo per il successo 2-1 del Milan sulla SPAL e il numero 99 ha dimostrato quanto sia un giocatore fondamentale. «L’ultima parata è stata bella. – ha ammesso ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Sono contento per la mia prestazione e per quella della squadra. Dopo il gol subito non era facile reagire, ma siamo stati molto bravi a ribaltare il risultato».

«L’anno scorso – ha rivelato l’estremo difensore – è stato difficile e molto duro. Quest’anno sono molto più tranquillo e riesco a fare meglio. Devo migliorare in tante cose, anche nel gioco con i piedi, il mister vuole giocare sempre la palla da dietro e per questo sto allenando tanto anche i piedi. Ringrazio il mister per la fiducia e la squadra che mi mette nelle condizioni di fare grandi prestazioni, questa sera siamo riusciti a portare tre punti a casa importanti».

Il portiere del Milan è poi intervenuto ai microfoni di ‘Rai Sport’: «Siamo sempre stati tutti con Gattuso – ha sottolineato – Stasera abbiamo dimostrato che siamo un grande gruppo e che non molliamo mai. Siamo tornati a un passo dal quarto posto, vogliamo far bene per riportare il Milan dove merita».

