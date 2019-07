Il Napoli riparte da Callejon, suo il primo gol stagionale. E Ancelotti spera

Napoli, il primo gol stagionale è di José Callejon. Ancelotti riparte dallo spagnolo, con l’augurio che possa segnare di più

Tempi di prima sgambate per le squadre di Serie A impegnate nei rispettivi ritiri pre campionato. Oggi è toccato al Napoli di Carlo Ancelotti indossare nuovamente la divisa ufficiale di gioco per la sfida amichevole contro il Benevento. Partite che lasciano sempre il tempo che trovano per ovvi motivi ma che, in ogni caso, possono dare importanti indicazioni.

Come quelle ricevute da Josè Maria Callejon, autore del primissimo gol stagionale dei partenopei. A punire il Benevento è stata uno dei suoi più classici tagli dalla fascia destra alle spalle del terzino avversario. Cosa che, nel campionato passato, non gli è riuscita troppe forte. Solo 3 i gol realizzati dallo spagnoli, a fronte dei 10 dell’anno precedente e i 14 di quello ancora prima. Ancelotti, per insidiare la Juve, ha bisogno di un Callejon più prolifico che mai.