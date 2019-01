Champions League: ecco il pallone della finale – FOTO

La UEFA ha presentato ufficialmente il pallone della finale di Champions League 2018/2019 che si terrà il prossimo 1 giugno allo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid

Il primo giugno non è ancora arrivato, ma la Champions League già guarda a quella data con una certa ansia: sarà infatti in quel giorno in programma la finalissima del torneo presso il nuovissimo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid. Per l’occasione, come da tempo ormai avviene nel massimo torneo continentale per club, sarà utilizzato una versione unica del pallone usato questa stagione nel corso della manifestazione. La variante colorata dell’official match ball Adidas usata quest’anno è stata presentata proprio oggi.

Si tratterà di un pallone di colore arancione acceso con disegni e inserti in tono su tono gialli un po’ diverso da quello introdotto a partire da questa stagione e che già spiccava per la nuova colorazione blu intenso (invece che bianco) dei pannelli. Al centro del pallone presentato stamane è presente ovviamente il disegno della Champions League e le scritte con data e luogo della finalissima: noi speriamo ovviamente che a calciarlo ci sia una squadra italiana.