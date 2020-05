Il sogno di Shevchenko: «Vorrei tornare al Milan come allenatore»

Andriy Shevchenko ha svelato qual è il suo sogno nel corso di una diretta Instagram con il giornalista Carlo Pellegatti

Andriy Shevchenko ha parlato insieme a Carlo Pellegatti nel corso di una diretta Instagram. Queste le parole dell’attuale ct dell’Ucraina riportate da Milannews.it.

RIGORE DI MANCHESTER – «Ho pensato di tutti in quei 30 metri. Ho visto un video qualche giorno fa del rigore visto da dietro, si vedono tutti i miei compagni in attesa del mio rigore. Prima di prendere la palla mi dicevo di non cambiare decisione, volevo aspettare la mossa di Buffon e così ho fatto. Ero deciso di fare così e così ho fatto. Aspettavo il fischio dell’arbitro, non avevo sentito il fischio, c’era tanto rumore allo stadio, ma dentro alla mia testa ero pronto».

FUTURO – «Un giorno voglio tornare al Milan come allenatore. Il Milan sempre nel mio cuore, ho un grande affetto per i suoi tifosi. Vediamo quando e se succederà, ma uno dei miei obiettivi è tornare in rossonero come allenatore. Io però adesso penso solo all’Ucraina, sono concentrato solo sulla nazionale».

MILAN ATTUALE – «In questo momento la cosa più importante è cercare di finire al meglio questa stagione. Devono dare tutti il massimo per finire bene la stagione. Poi si vedrà cosa succederà dopo e che futuro avrà il Milan».