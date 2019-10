Il solito Ibrahimovic: «Alcuni vincono trofei, ad altri fanno statue» – VIDEO

Ibrahimovic ha lanciato una frecciatina ai rivali storici dopo la presentazione della statua in suo onore a Malmoe – VIDEO

Zlatan Ibrahimovic perde il pelo, ma non il vizio. La stella svedese, attualmente in forza ai Los Angeles Galaxy, è stato omaggiato con una statua nella città natale di Malmoe. Ibra si è detto onorato, ma non ha perso l’occasione per punzecchiare gli avversari.

«Alcuni vincono trofei, ad altri fanno statue. Alcuni hanno sia trofei sia statue. Mi sento onorato, il duro lavoro ripaga. Adesso la gente potrà vedermi sempre in quel posto», ha dichiarato Ibrahimovic dopo la presentazione della statua.