Il Toro crolla ad Empoli ed è costretto a dire addio all’Europa

Il Toro viene travolto nella ripresa dall’Empoli, e complice la vittoria del Milan sul Frosinone deve dire matematicamente addio all’Europa.

La maledizione del Castellani continua, e il Toro deve rimandare l’appuntamento con il ritorno in Europa. I granata crollano sotto i colpi degli ex ad Empoli, dove nella nella loro storia non hanno mai vinto in campionato. Il gol del vantaggio azzurro di Acquah aveva risvegliato gli uomini di Mazzarri, che con Belotti hanno sfiorato il pari in più occasioni, prima di trovarlo con Iago Falque, in gol pochi minuti dopo il proprio ingresso in campo nella ripresa. Proprio quando la gara sembrava in mano ai granata, è arrivato il gol di Brighi, che di fatto ha segnato l’incontro costringendo il Toro ad esporsi al contropiede dei toscani, che con Di Lorenzo e Caputo hanno chiuso il conto.

Mai il Toro in questa stagione aveva subito quattro reti in una gara, ed è accaduto nel giorno più importante. La vittoria del Milan in serata ha poi chiuso definitivamente ogni discorso, escludendo così i granata dalla corsa all’Europa. La sfida di domenica con la Lazio, che sarebbe potuta essere un vero spareggio, in quattro giorni è stata privata di ogni significato, e metterà in palio l’inutile titolo di settima classificata. Sarà però l’occasione per il popolo granata di salutare una squadra in grado di realizzare il record di punti della storia del Toro nell’era dei tre punti, e che sembra aver posto le basi per un ciclo che promette di regalare grandi soddisfazioni.