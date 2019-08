Il Toro vince facile a Debrecen ma non convince Mazzarri

Il Toro bissa il successo con il Debrecen anche in Ungheria, ma nonostante i tre gol di scarto mister Mazzarri chiede più concentrazione

Tre gol segnati dal Toro all’andata, quattro al ritorno in trasferta a Debrecen, ma mister Mazzarri guarda all’unico subito in Ungheria, e storce il naso. A fine partita infatti il tecnico granata ha dichiarato: «È una partita che ci deve far riflettere: in trasferta, in uno stadio caldo come questo, la squadra deve essere sempre la stessa per novanta minuti. Oggi invece nella ripresa a tratti eravamo in balia dell’avversario, allungandoci troppo. Dobbiamo ancora crescere sotto questo punto di vista».

Due giorni prima della sfida con i magiari Belotti ha definito il proprio allenatore un perfezionista, e queste parole dimostrano che il capitano granata aveva ragione. Giovedì il Toro ospiterà i bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk nel terzo turno preliminare di Europa League, e Mazzarri preparerà in ogni minimo dettaglio anche questa sfida. Il tecnico livornese non tollererà più cali di tensione come quelli avuti ad inizio ripresa, perché il Toro non può concederseli. Se i granata supereranno come da pronostico il turno poi accederanno alla finale che assegnerà un posto nella fase a gironi di Europa League.

A quel punto le cose per il Toro potrebbero complicarsi, soprattutto nel caso in cui venissero ripetute certe leggerezze. Se le prossime gare non registreranno clamorose eliminazioni, infatti il Toro potrebbe finire nell’urna delle squadre che non saranno ritenute teste di serie. Il rischio di un sorteggio molto complicato allora sarebbe davvero concreto. Con avversarie del calibro di Espanyol, Rangers Glasgow, Eintracht Francoforte o Partizan Belgrado, ogni errore potrebbe costare molto caro.