Inter in cerca dell’erede di Ivan Perisic. L’esterno croato partirà a fine stagione, a rimpiazzarlo potrebbe essere Ilicic

L’Inter cambia volto in attacco? Matteo Politano sembra essere uno dei pochi sicuri della conferma. L’esterno d’attacco ha convinto e i nerazzurri verseranno 20 milioni nelle casse del Sassuolo per il riscatto. Lautaro Martinez resterà, Icardi invece potrebbe andare via con la conferma di Spalletti. Un altro possibile partente è Ivan Perisic. L’esterno croato vorrebbe andare in Premier League e così l’Inter ha iniziato a guardarsi attorno. Tra i nomi sondati dai nerazzurri spunta quello di Josip Ilicic, avvistato sabato sera a San Siro per Inter-Juventus.

Il gioiello dell’Atalanta di Gasperini, autore di una grandissima stagione, ha una valutazione tra i 15 e i 20 milioni di euro. La Roma lo ha cercato a gennaio, l’Inter vuole premere sull’acceleratore per ingaggiarlo in estate. I nerazzurri, che seguono anche Duvan Zapata, potrebbero convincere la Dea grazie all’ottimo rapporto tra i club.