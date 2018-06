Immobile ammette: «Mondiali? Mi rode, vorrei essere lì»

Il centravanti della Lazio e della Nazionale italiana, Ciro Immobile, ha detto la sua sul Mondiale che si sta giocando in Russia

Ciro Immobile, attaccante della Lazio e capocannoniere dell’ultimo campionato di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Balalaika, programma della Mediaset dedicato ai Mondiali di Russia. Queste le parole del giocatore biancoceleste: «I Mondiali? Devo ammettere che un po’ mi rode, quindi non li sto seguendo con molto entusiasmo. Mi sarebbe piaciuto e non poco essere lì! Per chi tifo? Il Brasile».

L’Italia non è riuscita a qualificarsi alla competizione in Russia dopo essere arrivata seconda nel girone di qualificazione – dietro la Spagna – e aver perso il doppio spareggio contro la Svezia.