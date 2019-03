Ciro Immobile, attaccante della Lazio, non ha mai segnato un gol all’Inter. Domenica avrà una grande occasione

Ciro Immobile cerca un doppio riscatto: il centravanti, deluso per il mancato ritorno al gol con la maglia della Nazionale, è rimasto in panchina contro il Liechtenstein, e spera di ritrovare il sorriso e di tornare ad esultare con la maglia della ‘sua’ Nazionale, la Lazio. Il centravanti laziale è un uomo fondamentale per la formazione di Inzaghi nonostante le statistiche dicano che senza ‘Ciruzzo’ la Lazio in questa stagione è riuscita a portare a casa 5 vittorie in 5 gare ma i dati complessivi testimoniano l’importanza dell’attaccante: in 3 anni, su 16 partite senza di lui, i biancocelesti hanno raccolto 5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte.

L’attaccante della Lazio vuole tornare alla fine Ciro, in due match di qualificazioni agli Europei, ha giocato appena 79 minuti. Si è riposato per l’Inter e avrà una grande occasione. Ieri pomeriggio è tornato ad allenarsi nel centro sportivo. L’attaccante ha messo nel mirino la sfida con i nerazzurri: da quando è alla Lazio ha sempre segnato a tutte le big tranne all’Inter. Immobile è andato a segno contro Juventus, Milan, Napoli e Roma ma non ha ancora gioito contro i nerazzurri. Domenica avrà l’occasione per infrangere il tabù interista.