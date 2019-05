Immobile su Inzaghi: «Se dovesse andar via sarebbe una grossa perdita»

Ciro Immobile ha parlato del futuro di Simone Inzaghi, che potrebbe essere lontano dalla Lazio: le parole dell’attaccante

Il futuro di Simone Inzaghi potrebbe essere lontano dalla Lazio. Proprio di questa eventualità ha parlato Ciro Immobile, che dopo la gara con il Torino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

«Se Inzaghi dovesse partire per me sarebbe una perdita importante, abbiamo fatto sempre bene con lui. Saremmo contenti di proseguire con lui. Inzaghi e la Lazio faranno le loro scelte, anche se ci si lascia lo si può fare in buoni rapporti, come ha fatto Allegri con la Juve» ha dichiarato il biancoceleste.