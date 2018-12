Immobile scuote la Lazio: «Bisogna rialzare la testa»

Le parole di Ciro Immobile dopo il ko della Lazio contro l’Atalanta, finisce 1-0 a Bergamo per la Dea

Ciro Immobile analizza la sconfitta odierna della Lazio contro l’Atalanta: «Eravamo riusciti a riagguantare la partita all’ultimo minuto con il gol di Acerbi e la Var ci ha tolto il gol. Bisogna rialzare la testa, non demordere, bisogna tirare qualcosa di più da ognuno di noi. Stasera la prestazione della Lazio c’è stata ma è un momento così, si vede che quello che facciamo non basta». Queste le dichiarazioni di Immobile a Lazio Style Channel in cui si sofferma anche sulla prossima avversaria di Europa League: «Siviglia? Sarà una sfida molto affascinante ha vinto tre delle ultime cinque edizioni dell’Europa League. Non dovremo essere da meno. Speriamo che tra due mesi tornerà la vera Lazio.

