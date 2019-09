In Germania nasce Karl-Heinz Rummenigge – 25 settembre 1955 – VIDEO

Il 25 settembre 1955 in Germania nasce il leggendario attaccante Karl-Heinz Rummenigge, ora dirigente del Bayern Monaco

Il 25 settembre 1955, a Lippstadt, nasce Karl-Heinz Rummenigge, campione d’Europa nel 1980 e vice-campione del mondo nel 1982 e nel 1986 la Germania Ovest. Soprannominato Kalle, l’attaccante tedesco ha legato il suo nome a quello del Bayern Monaco, nel quale ha militato dal 1974 al 1984 e del quale oggi è dirigente. Con la maglia dei bavaresi ha collezionato 422 presenze e 217 reti, vincendo due campionati, due Coppe nazionali, due Coppe dei Campioni e una Coppa Intercontinentale.

Nel 1984 viene acquistato dall’Inter, dove rimane fino al 1987, per poi chiudere la carriera nel 1989 tra le file del Servette. Capocannoniere in Bundesliga e in Coppa dei Campioni rispettivamente per tre ed una volta, ha vinto il Pallone d’oro nel 1980 e nel 1981. In Nazionale, tra il 1975 ed il 1986, ha partecipato a tre edizioni dei Mondiali e a due degli Europei, disputando complessivamente 95 partite e segnando 45 reti.

Il contenuto video fa parte della serie web “Almanacco del Calcio“, prodotto da Sport Review srl.